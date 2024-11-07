В подмосковном парке «Взлет» стартовала выставка «Зарисовки осени»

сегодня в 19:08

В домодедовском парке «Взлет» в микрорайоне Авиационный на набережной открылась выставка «Зарисовки осени». Организаторами выставки являются сотрудники парков города Домодедово. Целью было украсить набережную парка, чтобы она была более атмосферной и привлекательной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Показать светлую и теплую сторону осени вызвались как домодедовские фотографы-любители, так и коммерческие фотографы, которые отправляли свои лучшие фото для отбора.

Это первая фотовыставка, организованная в парках города Домодедово, которая посвящена временам года.

«Проект понравился жителям, и поступали вопросы на дальнейшее сотрудничество. Хотелось бы сделать нечто подобное к весне, и в других парках тоже», — прокомментировали организаторы.

Возрастных ограничений для выставки не предусмотрено. Выставка находится в открытом доступе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.