В подмосковном парке «Скитские пруды» пройдут мероприятия с 18 по 24 ноября

С 18 по 24 ноября в парке «Скитские пруды» г. Сергиев Посад жителей и гостей округа ждут образовательные, творческие, спортивные и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 и 21 ноября с 10:30 до 16:00 жители могут проверить зрение в ДЦ «Под Крышей», куда приезжает клиника «Ясный взор», а в 19:00 посетить «Танцевальный фейерверк».

19 и 21 ноября с 9:00 до 10:00 пройдут занятия по пилатесу. 19 ноября в 11:00 состоится профориентация в ДЦ «Под Крышей».

20 ноября в 11:30 состоится занятие по бальным танцам от клуба «Активное долголетие», а в 14:00 лекторий на тему: «Маланьина свадьба: Донские олигархи ΧVΙΙΙ в. Маланья и Степан Ефремовы».

23 ноября в 9:00 начнутся еженедельные старты «5 верст», в 12:00 — «Очумелые ручки» в ДЦ «Под Крышей», в 14:00 состоится семинар «Верный друг».

24 ноября с 12:00 до 16:00 пройдет мероприятие ко Дню матери «Для милых мам». В 17:00 все желающие могут поиграть в игру «Мафия» в ДЦ «Под Крышей».

Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.