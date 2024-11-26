В подмосковном парке «Серебряный» 1 декабря пройдет открытие почты Деда Мороза

На этой неделе в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды пройдет множество мероприятий. Кульминацией праздника станет официальное зажжение новогодней елки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 30 ноября, в 11:00 всех любителей шашек приглашают в кафе «У бобров». В 11:20 начнется веселая игротека. Здесь любой желающий сможет погрузиться в захватывающий мир настольных игр. Участников ждут интересные игры для большой и дружной компании: «Лото», «Домино», «Крокодил» и другие, которые обещают подарить множество ярких и незабываемых эмоций.

В воскресенье, 1 декабря состоится открытие зимнего сезона. Участников ждут захватывающие зимние забавы и игры, самоварная станция, а также открытие почты Деда Мороза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.