В подмосковном парке «Патриот» пройдет Калининградский янтарный форум

Янтарный комбинат Ростеха сообщил о переносе Международного экономического форума AmberForum из Калининградской области в парк «Патриот» в Подмосковье, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Форум пройдет с 5 по 8 июня 2025 года и будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отметили организаторы, новый выбор площадки связан с исторической значимостью победы для формирования и развития янтарной отрасли в России.

На мероприятии будут освещены как исторические этапы становления янтарного производства, так и современные методы добычи и переработки янтаря.

Посетители AmberForum 2025 смогут поучаствовать в аукционах самородков и редких камней, насладиться модными показами, где будет использоваться янтарь, а также присоединиться к деловым сессиям, посвященным актуальным вопросам развития янтарной индустрии.