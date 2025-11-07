В подмосковном музее-заповеднике прошла презентация тактильных моделей экспонатов

В ноябре в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоялась презентация тактильных моделей для незрячих и слабовидящих гостей. Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» вошел в число победителей грантового конкурса «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее прошла презентация нескольких тактильных макетов:

макета Главного усадебного дома;

барельефа с изображением поэта Федора Ивановича Тютчева;

графическое изображение морского пейзажа кисти Алексея Кондратьевича Саврасова.

Гостями мероприятия стали представители спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых и сотрудники музеев Подмосковья.

Грантовый конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов» проводится с 2020 года благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Конкурс учрежден в поддержку российских муниципальных и региональных музеев, а именно поддержки музейных проектов, способствующих социализации незрячих и слабовидящих людей. В 2025 году на конкурс поступило 130 заявок из 85 городов России. Господдержку получили 10 учреждений, среди которых музей-заповедник «Усадьба «Мураново».

Проект реализован в сотрудничестве с АНО «Лаборатория культурных практик», мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу при информационной поддержке ИКОМ России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.