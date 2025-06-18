В подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» стартует сезон театральных постановок

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» открывает сезон театральных постановок на открытом воздухе и приглашает на ставший уже традиционным open-air «Чехов. Чайка». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

2025 год богат на юбилейные даты, связанные с А. П. Чеховым: 165 лет исполнилось самому писателю, 130-летие отмечает его самая загадочная пьеса «Чайка», 85 лет назад был основан музей-заповедник в Мелихове и 10 лет отмечает один из самых топовых летних проектов музея, театральный open-air «Чехов. Чайка».

Актеры Мелиховского театра «Чеховская студия» буквально оживляют персонажей пьесы А. П. Чехова в реальных декорациях усадьбы. Спектакль начинается у маленького флигеля Антона Павловича, затем перемещается к пруду «Аквариум» — прототипу Колдовского озера. Далее зрители вслед за актерами путешествуют по нескольким локациям музея-заповедника «Мелихово».

Декорации, которыми служит сама чеховская усадьба, где была написана знаменитая пьеса, усиливают впечатления от театрального действия, а изменчивая погода делает каждый показ особенным.

Этим летом open-air «Чехов. Чайка» ждет зрителей 21 и 22 июня, 12 и 13 июля, 23 и 24 августа.

Начало в 17:00. Продолжительность 3 часа.

Билеты можно приобрести на сайте музея.

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