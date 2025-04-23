В подмосковном музее открываются две экспозиции к 80-летию Великой Победы

24 апреля Государственный историко-художественный музей открывает сразу две экспозиции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фотодокументальный проект «Музей. Опаленные страницы» рассказывает о том, как музей, основанный в помещениях Ново-Иерусалимского монастыря в 1920 году, пережил годы Великой Отечественной войны. Пространство выставки организовано по принципу фотопрезентации. Посетители увидят фотокопии документов и фотографий из фондов музея, увеличенные копии фотографий и документально-изобразительных материалов, раскрывающих факты о спасённых и погибших коллекциях, о музейщиках, совершивших настоящий подвиг в деле спасения экспонатов и об Истре, разрушенной фашистами и восстановленной в послевоенные годы. Фотодокументальный проект будет интересен всем, для кого важно знать и сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне.

Выставка «Война. Победа. Память» представит порядка 100 предметов плакатного и декоративно-прикладного искусства из собрания музея «Новый Иерусалим», созданных перед началом Великой Отечественной войны, непосредственно в военное время и послевоенные годы. Плакаты, предметы скульптуры, изделия из фарфора, образцы лаковой миниатюры, наравне с документами, позволяют увидеть и осмыслить подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, его героизм и мужество в борьбе с фашизмом, веру в Победу, запечатленные мастерами в произведениях искусства. Выставка направлена на сохранение исторической памяти о трагических, героических и созидательных страницах нашего государства и будет интересна посетителям разного возраста, включая детскую аудиторию.

Ознакомиться с более подробной информацией о выставках и приобрести билеты можно на официальном сайте музея «Новый Иерусалим».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.