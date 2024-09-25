В подмосковном музее открылся отдел истории после масштабной реконструкции

«Ранее в двухэтажном каменном здании, принадлежащем купцу Кулакову, в разное время размещались: воинское присутствие, мужская прогимназия, театр. Перед революцией на первом этаже размещались камера и канцелярия городского мирового судьи, а на втором этаже — палата выездной сессии Рязанского губернского судьи. В 1918–1919 годах в доме была организована бесплатная столовая для голодающих. Затем разместилась восьмилетняя школа. С 1946 года в этом здании был открыт Егорьевский краеведческий музей», — рассказали в администрации округа.

Здание дома купца Кулакова было включено в федеральную программу «Культура России» в 2022 году и при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального министерства культуры и туризма было полностью обновлено. Авторами концепции новой экспозиции отдела истории выступили дизайнеры Максим и Олеся Озерниковы. Открытие состоялось в День города.

В день открытия каждый смог совершить путешествие в разные эпохи развития Егорьевска. На Советской улице и Музейной площади были развернуты интерактивные площадки «Музей без границ». Жители узнали о племенах, которые населяли земли села Высокого, участвовали в мастер-классах по раскопкам и изготовлению старинных игрушек-моховиков, знакомились с эпохой Смутного времени, также здесь учились колокольному звону и строевой подготовке. Тематическая площадка «Екатерина Великая» рассказывала об истории костюма того времени, а на площадке «Фабриканты» любой желающий мог узнать секреты ткачества. В локации «СССР» гостям рассказали об олимпиаде 80, а заглянуть в будущее Егорьевска можно было, посетив площадку «XXI век», где были размещены товары современных предприятий. Атмосферу села Высокого дополнили локации с домашними животными, народные песни, а также Егорьевские мастера, бережно сохраняющие исконно русские традиции и промыслы.

Почетными гостями церемонии открытия обновленной экспозиции музея стали Глава городского округа Дмитрий Викулов, председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров, начальник управления культуры и туризма Наталья Цыро и эксперты фонда Владимира Потанина. Они отметили, что открытие обновленного отдела истории — это важное событие в жизни егорьевцев, которые ценят свои корни и готовы передавать знания о родном крае следующим поколениям и наградили сотрудников музея Благодарственными письмами и почетными грамотами

6 уникальных залов посвящены егорьевскому краю и его жителям. В 2023 году Егорьевский музей впервые стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив в области культуры и академического (классического) искусства с проектом «Ворота в Мещеру». Благодаря этому проекту первый этаж Краеведческого музея — два раздела «Ворота в Мещеру» и «Село Высокое» воплощены в жизнь. Благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив «Ворота в Мещеру» и «Село Высокое» удалось оснастить по последнему слову техники. Здесь интерактивные герои Мещерка и жители села Высокого рассказывают об обычаях племен, животном и растительном мире края, ратной истории предков егорьевцев и верованиях. Роли исполнили актеры музыкально-драматического театра Дворца культуры имени Конина и сотрудники Егорьевского историко-художественного музея.

Проходя по 2-му этажу, гости погружаются в атмосферу уездного города, где можно встретить городничего Якова Ганибала — двоюродного дядю А. С. Пушкина, зажиточных купцов, чиновников, банкиров и театралов, побывать на приеме у городского Головы Никифора Бардыгина, а также заглянуть в торговые лавки, казармы рабочих Хлудовских фабрик, узнать истории появления первой железной дороги в городе, школ, стадиона, Механико-электротехнического училища и об известных горожанах того времени. В последнем зале можно совершить путешествие по страницам истории 20 и 21 веков. Вся экспозиция наполнена уникальными сведениями, скрытыми в планшетах и игровых викторинах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.