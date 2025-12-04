В подмосковном музее открылась масштабная ретроспектива работ Николая Рериха

3 декабря в Звенигородском государственном музее-заповеднике, Одинцовский г.о, торжественно открылась выставка «Рерих. В поисках «небесного Звенигорода» из собрания Государственного Русского музея. Вниманию посетителей представлено 40 живописных работ Николая Рериха — художника, философа и путешественника. Среди полотен знаменитые «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», гималайские пейзажи и другие работы мастера. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С приветственным словом выступил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, который подчеркнул значимость проекта для региона.

«Принимать Рериха в Звенигороде — очень символично. Путь великого художника, его «духовное восхождение» началось с археологических раскопок в русских провинциях, посещения старых русских городов, в том числе Звенигорода. Отсюда тянутся линии его творческих поисков. Важно отметить, что эта глубокая и знаковая выставка — очередной, уже очень уверенный шаг, в программе плодотворного сотрудничества Звенигородского музея и Государственного Русского музея, который мы снова сердечно благодарим. Проект не только укрепляет связи между культурными учреждениями, но и делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья. Приятно видеть, как через такие крупные временные выставки выстраивается и крепнет команда музея, способная проводить на высоком уровне самые значимые проекты. И наша задача сделать так, чтобы таких площадок как Звенигородский Манеж, способных дарить эту встречу с искусством, в Подмосковье становилось больше», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Директор музея Елена Кожевникова в своем приветственном слове отметила, что выставка призвана напомнить зрителям о важности мечты и красоты в познании мира: «Нам хочется обратиться к зрителям с призывом — не бояться мечтать! Красоту и познания всегда сопровождает мечта. Цитируя Николая Константиновича — «Мечтать — это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими мощными огнями». Художник верил, что искусство и культура могут быть основой для построения мира».

Экспозиция охватывает ключевые этапы творчества Рериха: от ранних работ, вдохновленных древнерусской историей, до гималайских пейзажей и эскизов к театральным постановкам. Отдельное внимание уделено созданию «Пакта Рериха».

Особую атмосферу создают цитаты из дневников художника и мультимедийная инсталляция, визуализирующая его мечту о «небесном Звенигороде» — идеальном городе знаний и культуры будущего.

Выставка открыта для посещения до 24 мая 2026 года в историческом здании Звенигородского манежа. 0+.

Подробная информация и билеты — на официальном сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.