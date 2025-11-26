В подмосковной усадьбе Шахматово пройдут новогодние мероприятия

С 17 декабря по 18 января 2026 года в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбах Шахматово и Боблово состоятся новогодние мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В усадьбе Шахматово будет проводиться новогодний квест «Елочная игрушка». Интерактивная программа-квест пройдет по территории усадьбы Шахматово без захода в экспозиции для групп школьников. За час ребята совершат увлекательное путешествие с играми, головоломками, загадками и другими испытаниями в поисках елочных игрушек и сундука с подарками.

В усадьбе Боблово проведут интерактивную новогоднюю экскурсию, которая расскажет о традициях празднования Нового года в разные времена: как отмечали смену года наши предки, чем украшали новогоднее дерево, какие подарки считались лучшими в царской России. После экскурсии состоится мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки своими руками.

3 и 7 января в Шахматово состоится новогодняя программа «Старый vs Новый год?» для взрослых и детей. Забавная история о встрече Нового года со Старым годом у наряженной елки. Вместе со Снегурочкой участники программы проводят Старый год и встретят Новый 2026 год. У новогодней елки всех ждут игры, забавы и конкурсы.

Предварительная запись на программы по телефону: 8 (965) 252-83-94. 6+

Подробная информация о новогодних мероприятиях на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока: в усадьбе Шахматово и в усадьбе Боблово.

