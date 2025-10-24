В Подмосковья проходят информационные туры для представителей турбизнеса и блогеров

В регионе регулярно проводятся информационные туры для туроператоров и представителей блогерского сообщества. Мероприятия направлены на продвижение и популяризацию туристского потенциала Подмосковья, презентацию новых локаций и точек притяжения для туристов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего на 2025 год запланировано проведение 14 инфотуров по Московской области. Информационные поездки делятся на групповые — для представителей турагентств и туроператоров, организующих путешествия по Подмосковью, и индивидуальные — для представителей блогосферы, пишущих на темы культуры и туризма, у которых в социальных сетях не менее 20 тысяч подписчиков.

На сегодняшний день уже проведено 4 групповых и 2 индивидуальных информационных тура. На следующий месяц запланированы 7 групповых инфотуров. Они пройдут по маршрутам Королев, Коломна — Зарайск, Сергиев-Посад, Серпухов — Чехов, Воскресенск — Егорьевск, Клин, Дмитров — Дубна.

Организатором информационных туров выступает туроператор центр туризма «Остров» (г. Москва) при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Записаться на инфотуры можно по телефону: 8 (985) 564-19-26, Центр туризма «Остров».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.