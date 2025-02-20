В Подмосковье завершился XV окружной фестиваль-конкурс «Успенские встречи»

XV окружной музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «Успенские встречи» прошел в Одинцовском округе. Участие в масштабном событии приняли более 50 поэтов и творческих коллективов из Московской области. Площадкой для фестиваля стал КЦ имени И. Д. Кобзона в Успенском, сообщает пресс-служба администрации округа.

Значительный вклад в подготовку и проведение фестиваля внесли члены культурно-просветительской секции Московского областного отделения ИППО. Руководитель секции Геннадий Сорокоумов возглавил жюри, в состав которого также вошли поэтесса Анна Николаева и другие известные деятели культуры. Фестиваль, направленный на сохранение духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание молодежи, включал восемь номинаций, среди которых особое внимание привлекли «Наш Донбасс» и «Гражданская лирика».

Члены жюри отметили высокий уровень работ, представленных в виде стихов, песен и видеоклипов. Церемония награждения стала ярким завершением этого значимого культурного события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.