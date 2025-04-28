В Подмосковье завершился прием заявок на участие в фестивале «Город танцует в парках»

Завершился прием заявок на участие в фестивале «Город танцует в парках» для танцоров со всей России. Всего было подано порядка 1 700 заявок от желающих принять участие из разных регионов нашей страны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Результаты всероссийского отбора опубликованы на сайте городтанцует.рф. Подмосковные танцоры смогут ознакомиться со списком прошедших отбор 10 мая. Для участников из регионов России прием заявок завершился 23 апреля, для Подмосковья — 25 апреля.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона. Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин.

«Можно с уверенностью сказать, что фестиваль «Город танцует в парках» вышел на новый уровень. В прошлом году мы получили почти 1200 заявок. В этом году их количество увеличилось до порядка 1 700, из которых 210 подали танцоры из 34 регионов России. Среди них участники из самых разных субъектов нашей страны: Приморского края, Томской области, а также из Республики Марий Эл, Республики Крым, Архангельской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Калининградской, Тверской областей и других регионов России. Ждем грандиозного старта фестиваля 17 мая», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В этом году открытие фестиваля «Город танцует в парках» состоится 17 мая в Центральном городском парке Королева. Зрителей ждет федеральный концерт, на котором выступят танцоры со всей страны. Участники всероссийского этапа получат дипломы лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.

Оценивать выступления участников фестиваля «Город танцует в парках» вместе с Егором Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «ЭТО» Александр Могилев, танцовщица и хореограф Катя Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава.

Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы от членов жюри: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля.

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