В Подмосковье завершился прием заявок на ежегодные региональные литературные премии

Министерство культуры и туризма Московской области объявляет о завершении приема заявок на ежегодные региональные литературные премии имени М. М. Пришвина и имени Роберта Рождественского. По итогам сезона в конкурсах приняли участие 102 автора, представляющих Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Более половины всех поступивших заявок — 57 произведений — претендуют на получение поэтической премии имени Роберта Рождественского. Остальные участники представили свои прозаические работы на соискание премии имени М. М. Пришвина.

Наибольшее число работ поступило от авторов из Балашихи, Красногорска, Каширы, Ленинского городского округа.

Всего на конкурс Пришвина поступили работы представителей 19 муниципальных образований, а на премию Рождественского — 28 округов региона.

26 сентября в Московской губернской универсальной библиотеке состоится заседание жюри премий. Комиссия и жюри будут обсуждать представленные материалы. Эксперты включают представителей Министерства культуры и туризма Московской области, Союза писателей России, региональных писательских организаций и литературных союзов, библиотек и иных культурных учреждений, лауреатов предыдущих сезонов премий имени Пришвина и Рождественского.

Полный список членов жюри опубликован на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области в соответствующих постановлениях («О проведении конкурса на присуждение областной литературной премии имени М. М. Пришвина в 2025 году» и «О проведении конкурса на соискание областной литературной премии имени Роберта Рождественского в 2025 году»).

Премию имени Роберта Рождественского учредил губернатор Московской области в 2003 году. Она вручается авторам, живущим в регионе, за лучшие поэтические произведения, отражающие героическое прошлое страны и прославляющие любовь к Родине и Подмосковью.

Премия имени Михаила Пришвина была учреждена в 2004 году. Ее лауреатами становятся писатели-прозаики, чье творчество подчеркивает красоту родного края и служит образцом духовной чистоты и высоких моральных ценностей.

Победителей литературных премий назовут в конце декабря текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.