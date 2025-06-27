В Подмосковье завершился первый модуль арт-лаборатории для молодых творцов

26 июня в национальном центре «Россия» завершился первый очный образовательный модуль программы арт-лаборатории для молодых творцов «Пограничное искусство: Курск и Белгород». Проект реализуется для творческой молодежи Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В завершающий день очного модуля ребята показали идею будущего мобильного спектакля. Каждая команда устроила творческий показ, наглядно представив свою идею. Объединив усилия, они создали проекты стартовой идеи, с которыми будут работать дальше.

Следующий шаг — очно-заочная работа над проектами с наставниками. Участники доработают концепцию, которую презентовали на первом этапе, и защитят свои готовые работы мобильных спектаклей на базе академии «Меганом» в Крыму.

Итоговые работы мобильных спектаклей смогут показать на площадках в Белгороде, Курске, Москве и в Крыму.

Организатор проекта Белгородская региональная молодежная общественная организация студентов по реализации молодежных проектов «Аспект». Проект «Арт-лаборатория молодых творцов «Пограничное искусство: Курск и Белгород» реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Белгородской области, правительства Курской области, департамента культуры города Москвы, министерства культуры и туризма Московской области, АНО «ТАВРИДА.АРТ», РОСКОНЦЕРТ, МОСКОНЦЕРТ, музея Москвы, Союза театральных деятелей Российской Федерации, Театра кукол им. С. В. Образцова, Фонда Игоря Бутмана, Московского государственного академического театра «Русская песня», Государственного музея Сергея Есенина, школы-студии МХАТ, Российского института театрального искусства ГИТИС, НЦ «Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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