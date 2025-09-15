В Подмосковье завершился отборочный этап фестиваля иллюзионного искусства
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
В Подмосковье прошли заключительные показы отборочного этапа фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. В выходные парк им. Н. Островского в Ступино собрал 4,5 тыс. человек, Зарайский центральный парк — 3 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
По итогам завершающих представлений отборочного этапа в копилку финалистов добавили:
- в номинации «Микромагия» — Никита Яцковский из Раменского м. о.
В номинации «Сценическая магия»:
- Иван Стрюков (г.о. Химки);
- Анфиса и Таисия Ахмедшины (г.о. Балашиха);
- Полина Мунистова (г.о. Жуковский);
- Александр Альманзор — Горюнов (г.о. Серпухов);
- Яна Наумик (г.о. Долгопрудный);
- Александр Фролов (м.о. Шатура);
- Лев Чистяков (г.о. Котельники);
- Артем Попов (г.о. Химки).
Выступления оценивали иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов братья Сафроновы. Они показали зрителям профессиональные трюки иллюзии, в том числе самую быструю «Телепортацию», «Распиливание» и другие. В некоторых номерах приняли участие посетители фестиваля.
Проект завершится 21 сентября большим гала-концертом на набережной в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Победители конкурсной части фестиваля получат возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. В гала-концерте также примут участие известные иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.
Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.
Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.