В Подмосковье завершился отборочный этап фестиваля иллюзионного искусства

сегодня в 17:55

В Подмосковье прошли заключительные показы отборочного этапа фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. В выходные парк им. Н. Островского в Ступино собрал 4,5 тыс. человек, Зарайский центральный парк — 3 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

По итогам завершающих представлений отборочного этапа в копилку финалистов добавили:

в номинации «Микромагия» — Никита Яцковский из Раменского м. о.

В номинации «Сценическая магия»:

Иван Стрюков (г.о. Химки);

Анфиса и Таисия Ахмедшины (г.о. Балашиха);

Полина Мунистова (г.о. Жуковский);

Александр Альманзор — Горюнов (г.о. Серпухов);

Яна Наумик (г.о. Долгопрудный);

Александр Фролов (м.о. Шатура);

Лев Чистяков (г.о. Котельники);

Артем Попов (г.о. Химки).

Выступления оценивали иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов братья Сафроновы. Они показали зрителям профессиональные трюки иллюзии, в том числе самую быструю «Телепортацию», «Распиливание» и другие. В некоторых номерах приняли участие посетители фестиваля.

Проект завершится 21 сентября большим гала-концертом на набережной в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Победители конкурсной части фестиваля получат возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. В гала-концерте также примут участие известные иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.