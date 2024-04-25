В Подмосковье завершился III Международный кинофестиваль «День Победы»

В адрес III Международного кинофестиваля было направлено 230 заявок, в конкурсную программу вошли 78 работ — документальных, игровых фильмов и музыкальных видеоклипов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках кинофестиваля состоялось более 50 кинопоказов на двенадцати фестивальных площадках Одинцовского городского округа, Красногорска, Подольска, Лыткарино, Солнечногорска и Москвы.

Обладателем Гран-При стал игровой полнометражный фильм «1941. Крылья над Берлином» режиссёра Константина Буслова. В конкурсе документальных фильмов победила работа режиссёра Олега Штрома «Совьетичи». В конкурсе документальных фильмов о событиях на Донбассе (спецноминация) лучшей была признана работа режиссёра Ульяны Герасимовой «На фронт». Конкурс короткометражных игровых фильмов — победитель «Фагот» режиссёра Анны Артамоновой. В конкурсе музыкальных видеоклипов о Великой Отечественной войне и о событиях на Донбассе (спецноминация) победителем стал видеоклип Александра Юрасова «Мы вернемся». В конкурсе советских художественных фильмов 1941–1950 годов выпуска победителем стал фильм — «Повесть о настоящем человеке» (режиссёр Александр Столпер).

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.