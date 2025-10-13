В Подмосковье завершился фестиваль «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова»

С 29 сентября по 8 октября прошел всероссийский спецпроект, организованный Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы-2025». Одним из городов передвижного фестиваля стали Химки, где мероприятия прошли на площадке Химкинского драматического театра «Наш Дом» 1 октября. Кроме Химок, фестивальные мероприятия затронули: Ульяновск, Самару, Уфу и Зеленоград. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В течение одного дня в каждом из городов проходили лекции для широкого круга слушателей о жизни и творчестве А. П. Чехова «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности», подготовленные совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля, показы документального фильма «А. П. Чехов. Писатель на все времена», созданный Академией Н. С. Михалкова по заказу Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», открытый мастер-класс для профессиональных актеров и студентов творческих вузов, посвященный мастерству актера театра и кино под руководством театрального режиссера и педагога Академии Михаила Милькиса.

Главным событием фестивального дня во всех городах стал показ спектакля «Метаморфозы. Святая простота» в постановке главного режиссера Никиты Михалкова, режиссеров-педагогов Александра Ведменского, Софьи Куцерубовой и Тамары Разореновой.

Специально для фестиваля Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» подготовил передвижную биографическую выставку «Чехов. Линия жизни». Для посетителей по выставке проводили экскурсию, на которой рассказывали об истоках таланта Антона Павловича, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях.

За дни проведения фестиваля выставку посетило более 4,5 тысяч человек.

Фестиваль одного дня проводится с 2018 года при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Каждый год для мероприятия выбирается новая тема.