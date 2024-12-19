В Подмосковье завершена реставрация Ново-Федоровской церкви Бобренева монастыря

В рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» в 2024 году завершены реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Бобренева монастыря, XVII–XVIII вв.: Ново-Федоровская церковь» в селе Старое Бобренево округа Коломна, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

В процессе производства работ выполнены усиление конструкций, реставрация кладки, восстановление отделки и декоративных элементов, воссозданы открытие, завершение церкви, заполнения проемов, также выполнено приспособление церкви для современного использования.

В 1858 году на должность строителя монастыря был назначен иеромонах Феоктист, который, благодаря пожертвованиям благотворителя и храмоздателя Давида Хлудова, в короткие сроки возвел на месте прежних руин Входо-Иерусалимской церкви (существовала с XVI века, разобрана в XVIII веке) новый храм. Построенную в 1860 году в стиле позднего классицизма церковь освятили в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Храм имел боковые приделы Сергия Радонежского и Димитрия Донского (в XIX веке переосвящены в Казанский и Давида Солунского). В 1941 году к храму пристроили западную паперть с верхним помещением ризницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.