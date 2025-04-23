В Подмосковье завершается прием заявок на фестиваль «Город танцует в парках»

III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» завершает прием заявок танцоров со всей России. Оставить заявку можно на сайте городтанцует.рф до 23 апреля включительно, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин.

«На сегодняшний день отправлено более 1400 заявок на участие в фестивале «Город танцует в парках», в том числе из дальних уголков России. Приморский край, Республика Крым, Ставропольский край, Республика Башкортостан и других — география танцевальной культуры действительно удивляет. Мы рады, что наш фестиваль пользуется таким спросом. Это в очередной раз доказывает важность и ценность проекта как для танцоров, так и для их близких», — сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В этом году фестиваль «Город танцует в парках» откроется 17 мая федеральным концертом на сцене Центрального городского парка Королева. Участники всероссийского этапа получат дипломы Лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.

Оценивать выступления участников фестиваля «Город танцует в парках» вместе с Егором Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава.

В этом году в конкурсной программе будет представлено 2 номинации: «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель». К участию приглашаются танцоры от 10 до 14 и от 15 до 35 лет. Подать заявку на участие можно на сайте городтанцует.рф до 23 апреля 2025 года включительно.

Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы от членов жюри: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля.

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