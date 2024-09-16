В Подмосковье заработала восемнадцатая библиотека нового поколения

14 сентября в Ивантеевке г. о. Пушкинский открылась Центральная библиотека им. И. Ф. Горбунова. Это восемнадцатая по счету модельная библиотека в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Это вторая в Ивантеевке и восемнадцатая в Московской области модельная библиотека. Ее проект победил в конкурсе нацпроекта «Культура» в 2023 году. В обновленной библиотеке есть все, что требуется по федеральному стандарту: дизайнерский ремонт, современное мультимедийное оборудование, новая мебель и книги, функциональное зонирование пространства, бесплатный wi-fi и многое другое. Кроме того, оборудована музейная зона «Гостиная Горбунова» в честь знаменитого актера Александринского театра Ивана Федоровича Горбунова, родившегося в Ивантеевке. В экспозиции, созданной в сотрудничестве с РГБ и Музеем русской драмы в Александринском театре Санкт-Петербурга, размещены афиши выступлений Горбунова и спектаклей с его участием. Это пример бережной работы учреждений с Культурными кодами, когда современные пространства подчеркивают свою идентичность, рассказывают жителям о знаменитых земляках — важная работа», — отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Библиотека носит имя русского писателя и актера Ивана Горбунова (1831-1895). В обновленном библиотечном пространстве создан музей «Гостиная Горбунова» с интерактивным оборудованием для проведения экскурсий и воспроизведения записей спектаклей, арт-галерея. Для библиотеки закуплено 3757 экземпляров книг.

С 2024 года запущена региональная программа по созданию модельных библиотек. В 2024–2026 годах за счет средств бюджета Московской области будут модернизировано еще 15 библиотек. О значимости проекта по модернизации библиотек говорит рост их посещаемости. Так, за год количество читателей в библиотеках региона выросло в среднем на 30%. Кроме того, в подмосковных библиотеках внедряются новые форматы работы, появляются новые возможности для читателей, библиотеки расширяют круг услуг. Например, новый проект «Умней и твори в библиотеке» выводит развитие творческого и интеллектуального досуга в библиотеках на новый уровень, расширяя кружковую деятельность, интеллектуальные игры, поддержку в учебе и многое другое.

В министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что всего в области работает 921 библиотека. Найти ближайшую, заказать и забрать в ней книги, а также узнать о кружках и мероприятиях библиотеки можно в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.