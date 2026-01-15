В Подмосковье запустили цифровой сервис для организации киносъемок

В Подмосковье начал работу единый цифровой сервис для поддержки кинопроизводства и упрощения организации киносъемок. Новый ресурс создан министерством культуры и туризма Московской области совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Киноплатформа Московской области разработана для повышения привлекательности региона среди представителей креативных индустрий и оптимизации процесса киносъемок. Сервис работает по принципу одного окна и станет основным инструментом кинокомиссии региона, обеспечивая прозрачное и эффективное взаимодействие между кинопроизводителями, органами власти и владельцами объектов.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что запуск платформы сделает работу с локациями более доступной, повысит статус Подмосковья как съемочной площадки и укрепит его репутацию в российской киноиндустрии. Платформа объединяет цифровые механизмы, консультационную поддержку и актуальную информацию для профессионалов и начинающих специалистов.

Пользователи сервиса получают доступ к каталогу из 120 локаций с фотографиями и техническими параметрами, могут подавать онлайн-заявки на проведение съемок, получать согласования и сопровождение проектов. Также предусмотрена возможность подачи заявок на объекты вне каталога и отдельный блок для студентов. На платформе размещены разделы «Вопрос–Ответ» и «Афиша», а также информация о фильмах и сериалах, снятых в Подмосковье.

Сервис доступен по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.