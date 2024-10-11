В Подмосковье запустили серию подростковых театральных фестивалей

«11 октября запустили цикл из девяти театральных фестивалей в усадьбах Московской области. Первый организовали в уютном музее-заповеднике А. П. Чехова „Мелихово“. Своими личными историями, переживаниями и мечтами на сцене поделились подростки из двух столичных театральных студий», — следует из сообщения.

Социальный театр отличается от любого другого тем, что участники в своих постановках, рассказывают зрителю о волнующих социальных темах и делятся эмоционально сложными историями с целью их совместного преодоления.

Театральная студия «Дети райка» показала зрителям антиутопию «Соль» по повести Александры Зайцевой. На сцене ребята воплотились в героев, попавших в альтернативную реальность, где были вынуждены спасаться от ее угроз: злобных псов, постоянно норовящих напасть, и их страшного главаря.

«Данный спектакль мы показываем уже в 6 раз. До этого наша труппа гастролировала с ним по разным городам. В одном из регионов мы лично познакомились с автором повести „Соль“ Александрой Зайцевой. Благодаря ее личным наставлениям наш спектакль получился таким жизненным и актуальным», — сказал главный герой постановки Александр Миронов.

Спектакль «Давай бояться вместе», основанный на реальных событиях, показала театральная студия «Jam session». На одном из занятий участница коллектива рассказала о своем страхе потерять дедушку.

«Наших историй нам показалось мало, ведь в жизни столько страхов, сколько людей вокруг, поэтому мы отправились к нашим друзьям, родным или совсем незнакомым людям, чтобы вместе ответить на непростой вопрос: „Чего же боюсь я?“. Это спектакль, в котором откровенные истории, реальные страхи, которые мы проживали и переживали вместе, превратились в пластические этюды и пронзительные монологи. Ведь каждый зритель после просмотра нашего спектакля сможет сказать: „Теперь мне не так страшно, когда я понимаю, что вокруг многие боятся того же, что и я.“», — рассказала режиссер спектакля Татьяна Пилютик.

После выступлений эксперты Московского городского педагогического университета провели безоценочное обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.

Свои наставления и пожелания также дал заслуженный артист России, режиссер, педагог и театральный деятель Николай Лаврентьевич Скорик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.