сегодня в 13:06

В Подмосковье выдано разрешение на реставрацию церкви усадьбы «Федино»

Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ по церкви, входящей в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Федино», XIX–XX вв., арх. В. В. Суслов» по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, с. Федино, д. 70, сообщает пресс-служба ведомства.

Выданным разрешением предусмотрено проведение работ по реставрации кладки в интерьере, восстановлению отделочных слоев, реставрации оконных переплетов с воссозданием утраченных элементов, восстановлению покрытий из керамической черепицы, отделке закомар и барабанов верхнего яруса.

Усадьба Федино на период конца XIX в. принадлежала Павлу Ахлестышеву, занимавшему должность предводителя дворянства Бронницкого уезда Московской губернии. Будучи человеком состоятельным, он заказал проект усадебной церкви у известного архитектора, знатока и ценителя древнерусской архитектуры В. В. Суслова.

Владимир Суслов посвятил своему подмосковному творению статью, в которой подробно изложил сведения об его архитектурно-строительных особенностях. Однако на практике некоторые идеи не были осуществлены.

Строительство было начато в 1906 году, в 1913 году церковь была освящена.

После закрытия церкви ее уникальному убранству был нанесен невосполнимый ущерб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.