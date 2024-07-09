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В Подмосковье выдано разрешение на реставрацию стен Зарайского Кремля

Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля XVI века: Стены кремля» по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Музейная, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках выданного разрешения планируется проведение работ по реставрации кирпичной кладки стен, фундаментов и кровли.

Зарайский кремль принадлежит к числу немногочисленных «регулярных» русских крепостей. Укрепления Зарайска были построены в 1528–1581 годах. Кремль отвечал последним достижениям фортификационной техники своего времени. Об этом свидетельствует целый ряд неудачных попыток захватить город, предпринятых неприятелем в XVI–XVII веках.

Архитектура кремля характеризуется простотой и утилитарностью. Расширяющаяся цокольная часть отмечена крупным полувалом, проходящим по всему периметру крепости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.