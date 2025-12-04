В Подмосковье впервые реализован масштабный проект «АРТ‑диалог»

В 2025 году в Московской области впервые реализован масштабный проект «АРТ‑диалог», направленный на развитие народного творчества и укрепление профессиональных связей между коллективами региона. Проект подразумевает обмен опытом между ведущими любительскими коллективами домов культуры Подмосковья, обладающими почетными званиями «Народный» и «Образцовый», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В рамках проекта, за октябрь и ноябрь текущего года более 1 тысячи участников посетили 56 областных мастер‑классов по основным направлениям: хореография, вокал, изобразительное и прикладное творчество, театр, инструментальное творчество.

Мастер‑классы провели опытные наставники — руководители и педагоги заслуженных коллективов, передавая участникам не только технические навыки, но и секреты сценического мастерства, методики репетиционной работы, подходы к сохранению традиций народного искусства.

Успешный старт проекта подтвердил его востребованность и актуальность. Работа в рамках «АРТ‑диалога» будет продолжена: планируется расширить географию мероприятий, привлечь новые коллективы и реализовать инновационные форматы обмена опытом.

Проект способствует повышению профессионального уровня творческих коллективов, сохранению и развитию культурного наследия региона, созданию единой платформы для взаимодействия деятелей народного искусства Московской области.

