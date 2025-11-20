В Подмосковье впервые пройдет фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед»

Впервые в Подмосковье пройдет I фестиваль Московской области по фигурному катанию «Хрустальный лед». Художественный руководитель проекта Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, режиссер и хореограф-постановщик театрализованных ледовых представлений. Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Развивая подмосковные парки и насыщая их событийной программой, мы активно ищем, создаем и внедряем новые форматы мероприятий. В преддверии зимнего сезона мы объявляем о старте уникального проекта — фестиваля „Хрустальный лед“, который позволит жителям стать не просто зрителями волшебного новогоднего представления, а его непосредственными участниками и показать свой талант» — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Проект дает возможность выступить на льду фигуристам-любителям из Подмосковья в трех возрастных категориях: 10–14 лет, 15-20 лет, 21 год и старше. Оставить заявку на участие в фестивале можно на сайте Хрустальныйлед.рф до 15 декабря 2025 года.

«В разгар новогодних каникул нас ждет настоящее погружение в сказку. Впервые в Московской области пройдет фестиваль фигурного катания, который раскроет новые таланты и подарит жителям и гостям региона вдохновение и атмосферу ледовых чудес, ведь особенная ценность фестиваля, что он пройдет в период новогодних праздников и, несомненно, будет наполнен семейным теплом, чудом и ощущением волшебства», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В рамках отборочного этапа участники могут выступить в одной из четырех номинаций: «Одиночное мужское катание», «Одиночное женское катание», «Танцы в паре», «Групповое катание». Финалисты покажут свои номера на гала-концерте фестиваля, где определят победителя.

Выступления конкурсантов во главе с Ильей Авербухом будут оценивать Оксана Домнина, Роман Костомаров и другие профессиональные фигуристы.

Каждое мероприятие проекта будет завершаться специально подготовленным для фестиваля ледовым спектаклем Ильи Авербуха — «Зимние сказки Подмосковья».

«Фестиваль „Хрустальный лед“ — отличная возможность фигуристам-любителям заявить о себе, получить обратную связь от членов жюри — профессиональных спортсменов мирового уровня и познакомиться с миром ледового спорта. Приглашаем к участию всех желающих и, конечно, ждем встречи со зрителями и группой поддержки», — отметил художественный руководитель проекта Илья Авербух.

Очный этап фестиваля пройдет с 2 по 10 января и завершится масштабным гала-концертом 17 января 2026 года, в рамках которого определятся победители и будут вручены ценные призы.

Подробная информация на сайте Хрустальныйлед.рф, а также в сообществе организатора фестиваля ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.