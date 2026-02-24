В Подмосковье в Горках Ленинских сожгли чучело высотой 25 метров

В государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» 22 февраля сожгли самое высокое масленичное чучело в России высотой 25,2 метра. Конструкцию подожгли факелами конного театра под музыку из фильма «Новые приключения неуловимых», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Высота чучела превысила размер пятиэтажного дома. Его создавали в течение трех недель. Для строительства использовали 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров узоров и 3 тонны сена. За неделю до праздника конструкцию собрали с помощью строительного крана.

Масленицу в музее-заповеднике проводят с 2016 года, и каждый раз главный символ праздника совершенствуют. В 2026 году чучело стало не только самым высоким, но и получило кружевной кокошник и платье с узорами по мотивам шелковой вышивки. Горение конструкции продолжалось 40 минут, что стало рекордом по длительности.

«В этом году Масленица была посвящена Году единства народов России и объединила на всех площадках праздника широкое многообразие масленичных традиций разных регионов. Педагоги Детского культурно-просветительского центра «Лампа» научили гостей делать игрушки разных регионов России: от поморских кукол до якутских жужжалок. Символично, что в преддверии Дня защитника Отечества конный театр в исторической форме 1812 года «поборол» зиму и зажег чучело», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

На один день в музее ввели собственную «валюту» — рублин. Ее можно было заработать, выполняя шуточные и силовые испытания, а затем обменять на товары в масленичной лавке. На главной сцене выступили фолк-коллективы «Бабкины внуки», DeepFolk, «Яр», балалаечник Михаил Никифоров и группа Redjji.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.