В Подмосковье утверждены граница объекта культурного наследия «Церковь Успения»

К 1770-м годам деревянная Успенская церковь сильно обветшала. Строительство каменного храма велось 9 лет, церковь была закончена в апреле 1794 года, освящена 2 июля того же года. В 1799 году построена колокольня. В начале XIX века к северному и южному входу пристроены четырехколонные портики, а церковный участок обнесен белокаменной оградой с тремя воротами — с запада, севера и юга. В 1863 году в юго-восточной части территории церкви выстроен деревянный церковный дом, в котором в 1903 году открылась церковно-приходская школа. В 1938 году Успенский храм в с. Шубино был закрыт, а здание церкви было передано сельскохозяйственной организации. В 1957 году храм пострадал от пожара и некоторое время был закрыт. При пожаре была повреждена чудотворная статуя Богоматери «Плакучая». В 1995 году храм приписан к Московскому Новодевичьему монастырю в качестве подворья. Храму вернули земельный надел, на его территории сестры Новодевичьего монастыря отстроили хозяйственные постройки и корпус для послушниц.

Граница территории объекта культурного наследия установлена по внешнему контуру церковной ограды, которая возведена в 1819 году. Защитная зона установлена на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.