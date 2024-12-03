В Подмосковье утверждено охранное обязательство на церковь Воскресения Христова

Объект расположен по адресу: Московская область, Можайский городской округ, деревня Купрово.

Усадьба Купрово расположена восточной части деревни Купрово, некогда входившей в состав Гжатского уезда Смоленской губернии. Предположительно, последним владельцем усадьбы являлся помещик Ушаков. В 1843 году на западной окраине усадебного парка на средства мещанки Белобородовой была построена кирпичная церковь Воскресения Христова с приделами во имя Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского. В 1930-х годах храм был закрыт и заброшен, в настоящее время по первоначальному назначению не используется.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.