В Подмосковье утверждено охранное обязательство на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Яковлево, дом 200, сообщает пресс-служба ведомства.
Первоначально в 1864–1865 годах на месте церкви Покрова Пресвятой Богородицы располагалась деревянная церковь с двумя престолами — Покрова Пресвятой Богородицы в нижнем храме и Ахтырской иконы Божией Матери — в верхнем. Кирпичная церковь была выстроена позднее — в период с 1906 по 1915 годы, по завершении строительства церковь была освящена. Композиционно церковь представляет собой бесстолпный четверик, с восточной стороны к которому примыкает пониженная апсида, с западной — трапезная, притвор и трехъярусная (с полуярусом) колокольня. В конце 1930-х годов обе церкви были закрыты, архитектурно-художественное убранство их интерьеров утрачено, здание деревянной церкви разобрано. В 1995 году благодаря общине Иоанна-Богословского храма в церкви были возобновлены богослужения и проведены противоаварийные и частично ремонтно-реставрационные работы.
Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. В нём также указаны сроки проведения и состав работ, необходимых для его восстановления и сохранения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.