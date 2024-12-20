В Подмосковье утверждено охранное обязательство на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Первоначально в 1864–1865 годах на месте церкви Покрова Пресвятой Богородицы располагалась деревянная церковь с двумя престолами — Покрова Пресвятой Богородицы в нижнем храме и Ахтырской иконы Божией Матери — в верхнем. Кирпичная церковь была выстроена позднее — в период с 1906 по 1915 годы, по завершении строительства церковь была освящена. Композиционно церковь представляет собой бесстолпный четверик, с восточной стороны к которому примыкает пониженная апсида, с западной — трапезная, притвор и трехъярусная (с полуярусом) колокольня. В конце 1930-х годов обе церкви были закрыты, архитектурно-художественное убранство их интерьеров утрачено, здание деревянной церкви разобрано. В 1995 году благодаря общине Иоанна-Богословского храма в церкви были возобновлены богослужения и проведены противоаварийные и частично ремонтно-реставрационные работы.

Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. В нём также указаны сроки проведения и состав работ, необходимых для его восстановления и сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.