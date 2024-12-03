В Подмосковье утверждено охранное обязательство на Церковь князей Бориса и Глеба

Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, село Енино.

Деревянная церковь в селе Енино (Генино), являвшемся владением Богородицерождественского Пафнутьева Боровского монастыря, была построена в 1672 году. В сентябре 1712 года архимандритом Пафнутьева монастыря Серапионом был освящен «новоприрубленный» алтарь храма. В 1756 году храм пострадал от пожара: прихожанам удалось спасти иконы, ризы и другую богослужебную утварь. Строительство каменной церкви святых Бориса и Глеба началось в 1823 году, приделы храма были освящены позднее — в 1828 году. С конца 1930-х годов храм был закрыт, здание использовалось как зернохранилище и пекарня. Храм был возвращен общине верующих в 1999 году.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.