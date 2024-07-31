В Подмосковье утверждена граница территории усадьбы «Горки»

Объект расположен по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, поселок дома отдыха «Горки», дом 70/1.

Ансамбль находится в 10 км к северо-западу от станции Икша. Усадьба начала формироваться в 1730-х гг. дворянами Яньковыми и принадлежала им до середины XIX века. Организация усадьбы началась с постройки в 1739 году каменной церкви, которая сменила сгоревшую деревянную в 1736 году. В начале XX века усадьбой владел Л. Кохно. Новый владелец построил в усадьбе два одинаковых флигеля (западный и восточный) — по сторонам парадного двора.

В советское время неподалеку от усадьбы возник военный городок «Горки-25». В настоящее время территория усадьбы принадлежит санаторию ВМФ «Фрегат». Сохранились два флигеля 1910-х годов, а также Никольская церковь, перестроенная до неузнаваемости в 1950-е годы. Напротив усадьбы, в лесу, прослеживаются просеки, прорубленные в конце XVIII века для создания перспективных видов. Деревянный главный дом 1793 года разобран в середине ХХ века и на его месте сооружен новый корпус.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Защитная зона объекта культурного наследия установлена на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.