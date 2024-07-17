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По результатам археологических полевых работ утверждена граница территории объекта археологического наследия «Стоянка — могильник «Минино 2», палеолит, мезолит, неолит» в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

В результате обследования территории памятника был собран материал, составляющий в общей сложности 139 предметов. В верхнем культурном слое обнаружены разновременные единичные находки эпохи неолита.

Находки, сделанные в верхнем горизонте нижнего культурного слоя, относятся к заднепилевской мезолитической культуры. Нижний горизонт нижнего культурного слоя содержит артефакты рессетинской финально-палеолитической культуры.

Таким образом, на основании анализа полученного археологического материала, объект можно датировать в рамках финального палеолита, мезолита, неолита.

«Стоянка — могильник «Минино 2», палеолит, мезолит, неолит» является значимым объектом культурного наследия. Результаты исследований показывают, что данный памятник представляет огромный интерес для изучения культуры населения Центральной России в эпохи финального палеолита и мезолита.

В ходе полевых изысканий было установлено, что выявленный ОАН является комплексным археологическим объектом, в котором сочетаются многослойная стоянка. Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.