В Подмосковье установлены зоны охраны церкви Казанской иконы Божией Матери
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Постановлением правительства Московской области установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1904 года», сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Подмсковья.
Каменная двухэтажная пятиглавая церковь во имя Казанской иконы Божией Матери была построена при открытом в 1895 году в Павловском детском приюте. Позже домовая церковь при приюте стала приходской. В начале тридцатых годов храм закрыли. Сначала в закрытой церкви устроили столовую для рабочих, позже сделали производственный цех, затем дом пионеров. В 2000-х гг. храм возвращен православной общине, проведены реставрационные работы, к нему пристроена колокольня.
В целях обеспечения сохранности объекта установлены две охранные зоны.
Охранная зона состоит из 1 участка. В данную зону включена территория, непосредственно примыкающая к объекту и обеспечивающая наиболее оптимальное восприятия памятника: с западной стороны — внутридворовый проезд между административно-торговым центром «Аленушка» и церковной оградой; земельный участок, на котором расположено одноэтажное здание электроподстанции; с южной стороны — фрагмент Павловской улицы, с которого раскрываются наиболее ценные виды на храм; с востока — участок с двухэтажным зданием, построенным для бывшего детского приюта Ф. П. Манаева.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности состоит из 3 участков, режим использования данной зоны разрешает реконструкцию, строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий и сооружений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.