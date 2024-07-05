В Подмосковье установлены зоны охраны церкви Казанской иконы Божией Матери

Каменная двухэтажная пятиглавая церковь во имя Казанской иконы Божией Матери была построена при открытом в 1895 году в Павловском детском приюте. Позже домовая церковь при приюте стала приходской. В начале тридцатых годов храм закрыли. Сначала в закрытой церкви устроили столовую для рабочих, позже сделали производственный цех, затем дом пионеров. В 2000-х гг. храм возвращен православной общине, проведены реставрационные работы, к нему пристроена колокольня.

В целях обеспечения сохранности объекта установлены две охранные зоны.

Охранная зона состоит из 1 участка. В данную зону включена территория, непосредственно примыкающая к объекту и обеспечивающая наиболее оптимальное восприятия памятника: с западной стороны — внутридворовый проезд между административно-торговым центром «Аленушка» и церковной оградой; земельный участок, на котором расположено одноэтажное здание электроподстанции; с южной стороны — фрагмент Павловской улицы, с которого раскрываются наиболее ценные виды на храм; с востока — участок с двухэтажным зданием, построенным для бывшего детского приюта Ф. П. Манаева.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности состоит из 3 участков, режим использования данной зоны разрешает реконструкцию, строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий и сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.