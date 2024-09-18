В Подмосковье стартует прием заявок для отбора значимых проектов для выдачи грантов

В Подмосковье начинается прием заявок на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим неправительственным организациям, ведущим деятельность в Московской области, на развитие гражданского общества. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гранты будут распределяться по четырем направлениям:

Культура и искусство;

Социальная защита граждан;

Молодежная политика;

Добровольческая (волонтерская) деятельность.

Прием заявок стартует 23 сентября и завершится 22 октября. 31 октября начнется этап экспертизы проектов, который завершится 13 ноября. Победителей определят 20 ноября. В этот же день будут опубликованы результаты отбора. С 20 ноября до 19 декабря состоятся заключения соглашений о предоставлении грантов.

Подать заявку можно на сайте мособл.гранты.рф. Больше информации можно узнать по ссылке.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность в Московской области, на развитие гражданского общества, можно посмотреть в разделе «Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.