В Подмосковье стартует конкурс «Лучший по профессии»

Министерство культуры и туризма Московской области объявляет конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс пройдет в семи номинациях:

— «Лучший работник культурно-досугового учреждения» — 2 премии по 200 тыс. рублей;

— «Лучший работник библиотеки» — 2 премии по 200 тыс. рублей;

— «Лучший работник театра» — 1 премия 200 тыс. рублей;

— «Лучший работник музея» — 1 премия 200 тыс. рублей;

— «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» — 2 премии по 200 тыс. рублей;

— «Лучший менеджер» — 1 премия 300 тыс. рублей;

— «Творческий прорыв» — 1 премия 350 тыс. рублей.

Первый этап конкурс — прием документов. Он осуществляется с 1 по 30 декабря 2025 года.

Второй этап — рассмотрение Конкурсной комиссией документов, представленных участниками на конкурс, проведение презентации участниками конкурса — до 1 февраля 2026 года.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, Управление цифровой трансформации, развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности (станция метро «Мякинино»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.