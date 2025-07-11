В Подмосковье стартует фестиваль уличного кино

С 14 июля по 10 августа в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино на площадках Московской области пройдут показы лучших российских короткометражных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Жителей и гостей Подмосковья ждут лучшие короткометражки прошлых лет, уже полюбившиеся зрителям по всей стране, а также яркие работы молодых российских режиссеров.

Кинопоказы пройдут в двух форматах: в парках на свежем воздухе и в залах культурно-досуговых центров.

Фестиваль уличного кино — ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражных фильмов, проводимый с 2014 года. Победителей определяют сами зрители, голосуя за лучшие киноленты светом фонариков.

Вход на кинопоказы свободный. 12+, 16+

Адреса подмосковных площадок и расписание можно будет найти на нашем сайте. Информация появится 14 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.