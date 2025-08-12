В Подмосковье стартует фестиваль иллюзионного искусства

сегодня в 10:08

В Подмосковье состоится I фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством известных иллюзионистов братьев Сафроновых. Фестиваль пройдет с 23 августа по 21 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На фестивале начинающие и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья поборются за звание лучших. Они покажут номера в одном из трех жанров:

«Микромагия» — ручные фокусы с картами, денежными купюрами и монетами, веревками, платками и пр.;

«Сценическая магия» — фокусы с небольшим сценическим реквизитом: кольцами, голубями и пр.;

«Иллюзионы» — трюки с большими иллюзионными аппаратами.

Концерты фестиваля пройдут в парке им. В. Талалихина в Подольске, парке семейного отдыха Дубны, Раменском городском парке, Городском парке Шаховской, парке им. Н. Островского в Ступино и в Зарайском центральном парке. Начало концертов в 19:00.

Помимо конкурсной программы на каждом концерте зрителей ждут выступления самих братьев Сафроновых. Они покажут свои лучшие номера иллюзии: «Распиливание», «Телепорт», «Мото сквозь человека» и другие. В некоторых из номеров примут участие зрители фестиваля.

Завершится проект 21 сентября большим гала-концертом на набережной в Павшинской пойме, г. о. Красногорск. Победители фестиваля получат возможность выступить в шоу братьев Сафроновых. Также в рамках программы в гала-концерте примут участие популярные иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.

Выступления конкурсантов будут оценивать братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.