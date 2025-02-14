В Подмосковье стартовала выставка «Классик иллюстрации»

Выставка «Классик иллюстрации» открылась в усадьбе Знаменское-Губайлово. Посетители экспозиции, которая открылась 12 февраля, познакомятся с творчеством заслуженного художника РФ, члена Московского союза художников и союза художников Подмосковья, профессора ВГИКа Александра Дудина, сообщает пресс-служба администрации округа Красногорск.

Картины автора прекрасно знают как в нашей стране, так и за рубежом. Произведения Дудина можно найти в частных коллекциях в таких странах, как: Россия, Великобритания, Австрия, Италия.

Многие известные мастера бывшего СССР считают Александра Дудина своим учителем. Второй после живописи страстью Александра Леонидовича стала иллюстрация, которая интересовала его еще в студенческие годы. За несколько десятилетий Дудиным было создано свыше 600 работ. Среди самых узнаваемых проектов художника оформление книги «Вий» Н. В. Гоголя и оформление произведений таких мастеров пера, как Пушкин, Лермонтов, Толстой. Иллюстрации Александра Леонидовича украшают и детскую литературу.

Открывшаяся в Главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово выставка будет интересна ценителям живописи, студентам творческих направлений и, конечно, детям, тем, кому любовь к чтению прививается, начиная с невероятно красивой книжной иллюстрации. Экспозицию «Классик иллюстрации» можно посетить вплоть до 24 марта.

Стоимость билета на выставку — 200 рублей. Адрес: г. Красногорск, ул. Красная Горка, д. 30. Возрастная категория: 0+.

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