В Подмосковье стартовала регистрация на VII Всероссийский форум «Дигория»

С 17 по 22 ноября в Мастерской управления «Сенеж», г. о. Солнечногорск, пройдет Всероссийский форум «Дигория», одно из важных ежегодных событий для молодых ученых и практиков социально-гуманитарных наук. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В этом году направлениями работы форума станут:

«Искусственный интеллект» — выработка новых подходов к применению технологий искусственного интеллекта в сферах коммуникаций и управления;

«Образ эпохи» — создание технического задания по формированию и продвижению уникального социокультурного кода современной России;

«Креативные технологии» — разработка концепций проведения государственных праздников;

«Социальная архитектура» — разработка практикоориентированных социальных проектов с целью их дальнейшей реализации в регионах РФ;

«Гражданское просвещение» — разработка концепции образовательных курсов для специалистов общественно-политической сферы.

Руководителями направлений выступят первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич, заместитель генерального директора Союза организаций атомной отрасли «Атомные города» Фаина Милевская, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов и директор департамента просветительской деятельности Экспертного института социальных исследований Антонина Селезнева.

Участники разработают прикладные проекты, основанные на российских традиционных духовно-нравственных ценностях, встретятся с ведущими федеральными экспертами, представителями органов власти и руководителями профильных организаций и сообществ.

Регистрация на VII Всероссийский форум «Дигория» проходит до 27 октября.

Зарегистрироваться на участие можно на платформе «Россия — страна возможностей».

Также до 27 октября проходит прием заявок на V Национальную премию «Дигория», нацеленную на выявление и поощрение выдающихся молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Премия вручается по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Лауреаты получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым образовательным модулям. Экспертный совет Премии возглавляет Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Подать заявку на премию можно на официальном сайте платформы «Дигория».

Организаторами Форума выступают Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке федерального государственного автономного учреждения «Дирекция по организации молодежных форумов и программ».

