В Подмосковье стартовала продажа билетов на фестиваль искусств Чайковского

С 27 июня по 6 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину состоится XI международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. За более чем десять лет существования фестиваль уже стал одним из главных летних культурных событий России и визитной карточкой Подмосковья. Продажа билетов на один из главных фестивалей Московской области уже открыта, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В этом году фестиваль искусств под художественным руководством Героя Труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета традиционно объединит искусство, музыку и театр. Среди постоянных участников фестиваля ведущие музыканты и драматические актеры, оперные и балетные артисты, оркестры и театры, звезды академической и джазовой музыки.

Одной из главных особенностей фестиваля является проведение концертов в формате опен-эйр (на открытом воздухе). Основные концерты проходят на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника П. И. Чайковского, где каждый год возводится уникальная сцена, декорация которой создается по авторским эскизам.

Фестиваль предлагает разнообразную и многоплановую программу: запланировано шесть больших концертов самых разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерты для жителей и гостей города в Сестрорецком парке в Клину. Кроме того, в программе Международная музыкальная академия для одаренных детей в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России», Школа молодых журналистов пишущих о культуре — уникальная возможность для молодых специалистов углубить свои знания и навыки в области культурной журналистики, камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов Губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и ставший уже традиционным концерт в рамках проекта «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново, где будет исполнена опера П. И. Чайковского «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета.

Среди участников фестиваля этого года выдающиеся исполнители и коллективы: Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский, артисты театра «Геликон-опера» и многие другие.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства и министерства культуры и туризма Московской области и администрации г. о. Клин.

Откроет фестиваль 27 июня спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы». Отрывки из романа Н. В. Гоголя «Мертвые души» прочтут актеры Евгений Миронов и Мария Смольникова, а «Гоголь-сюиту» А. Шнитке исполнит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета.

28 июня гостей фестиваля ждет вечер джаза с участием международного коллектива KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION (Куба—Германия) и знаменитой немецкой оперной певицы Симоны Кермес.

29 июня на сцене фестиваля с оперой П. И. Чайковского «Черевички» выступит Московский музыкальный театр «Геликон-опера», режиссер Сергей Новиков.

4 июля будет представлен спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» режиссера Марины Брусникиной с участием Игоря Костолевского, Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы».

5 июля на большой поляне музея-заповедника П. И. Чайковского гостей ждет вечер балета с участием премьера Большого театра Дениса Родькина и его друзей.

В этот же вечер в усадьбе Демьяново гостей ждет «Ночь Чайковского», где будет исполнена опера П. И. Чайковского «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета.

Завершится фестиваль 6 июля выступлением Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и солистов: пианиста Бориса Березовского и скрипача Ло Чаовэня. В программе Первый концерт для фортепиано с оркестром, Шестая симфония и увертюра к опере «Пиковая дама» П. И. Чайковского.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте и в кассах Музея-заповедника П. И. Чайковского. 6+

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