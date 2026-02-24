В Подмосковье стартовала акция «Культура поMAXимуму»

Акция «Культура поMAXимуму» для льготных категорий граждан началась 22 февраля в Подмосковье и по всей России. Люди с инвалидностью, студенты, пенсионеры и члены многодетных семей могут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, предъявив цифровой ID в мессенджере MAX, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К акции подключились музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые учреждения. Она продлится до 1 марта. Для входа необходимо открыть раздел «Цифровой ID» в национальном мессенджере MAX и предъявить на входе динамический QR-код.

С перечнем мероприятий можно ознакомиться на портале «Культура.РФ» в специальном разделе «Культура поMAXимуму». В каждом регионе участники из льготных категорий, посетившие наибольшее количество учреждений, получат призы. Для этого нужно сделать фотографию узнаваемого объекта внутри учреждения и отправить ее в чат-бот «Культура поMAXимуму» в мессенджере MAX. Чат-бот начнет работу 25 февраля.

Цифровой ID в MAX представляет собой аналог бумажных документов в формате QR-кода. Он подтверждает статус совершеннолетнего, студента, пенсионера, многодетного родителя или человека с инвалидностью. Получить цифровой ID можно через приложение «Госуслуги», после чего он формируется в мессенджере MAX. QR-код действует только на устройстве создания и обновляется каждые 30 секунд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.