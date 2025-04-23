В Подмосковье стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Весна Победы»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с ассоциацией развития территорий при поддержке администрации президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления проводят Всероссийский конкурс «Весна Победы» на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цель конкурса — создание уникальной атмосферы Победы и чествования Победителей, увековечивания подвига народа и всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Конкурсом предусмотрено выполнение мероприятий по оформлению витрин и входных групп социальных объектов, объектов торговли и общественного питания, объектов сферы услуг и гостеприимства с последующим определением лучших реализованных решений. Положение о конкурсе, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на официальном сайте конкурса.

При оформлении витрин или входных групп рекомендовано использование официального брендбука, размещенного на ресурсе.

Региональный этап конкурса проводится с 22 апреля по 15 мая.

Подача заявок на участие в конкурсе бесплатная. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в региональном этапе конкурса в одной номинации.

Положение о региональном этапе конкурса, форму заявки и согласие на обработку персональных данных можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

Заявки на участие в конкурсе направляются на адрес электронной почты SmirnovaIulAle@mosreg.ru с указанием ссылки на конкурсные материалы, размещенные в электронной поисковой системе.

Подведение итогов регионального этапа конкурса — не позднее 28 мая. Информация о победителях размещается на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

Подведение итогов федерального этапа конкурса и объявление победителей запланировано на 12 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.