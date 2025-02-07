В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в школе молодых театральных критиков

C 5 февраля начался прием заявок на участие в «Мелиховской школе молодых театральных критиков» — уникальном образовательном проекте, который проводится в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основной этап проекта пройдет в рамках старейшего в России театрального фестиваля «Мелиховская весна» под руководством ведущих российских театральных критиков.

Для участия в проекте приглашаются молодые театральные критики, студенты выпускных курсов театральных вузов и театральные журналисты России в возрасте от 18 до 35 лет с разным уровнем теоретической и практической подготовки из столиц и регионов.

«Формирование профессионального театрального критика — процесс долгий, трудоемкий, невозможный вне школы, вне профессиональной преемственности. Если мы хотим сохранять и развивать национальное театральное искусство, мы должны сберегать, развивать и поддерживать национальный институт театральной критики», — отметила генеральный директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева.

«Мелиховская школа молодых театральных критиков» включает два этапа — дистанционный (с 24 марта по 22 апреля) и очный (с 23 мая по 1 июня). Критики, прошедшие во второй тур, примут участие в интенсиве в рамках Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который проводится с 2000 года в знаковом для всего театрального мира месте — усадьбе А. П. Чехова «Мелихово». Проживание и питание участников проекта предоставляется организаторами.

Основная цель проекта — содействие и развитие национального института театральной критики, а также предоставление молодым профессионалам публичной площадки для обучения, самореализации и профессионального роста.

Проект позволит молодым театральным критикам поработать с «живым» материалом, а не в формате просмотра видеозаписей спектаклей или разбора уже существующих рецензий, пообщаться с экспертами, наладить профессиональные связи и заявить о себе в профессиональном сообществе.

Подробная информация о конкурсе на сайте музея-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

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