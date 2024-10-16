В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Серебряный Олень»

В Подмосковье начался прием заявок для участия в открытом фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «Серебряный олень». В 2025 году фестиваль пройдет уже в 25-й раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Целью проведения фестиваля-конкурса является приобщение подрастающего поколения к ценностям лучших образцов художественной культуры, привлечение внимание к классическому и современному искусству, а также народному творчеству. Фестиваль является удобной площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и умений, как участников, так и педагогов, членов жюри, приглашенных гостей.

Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. Первый этап «Отборочный» проходит в онлайн-режиме (по фото- и видеоматериалам). Второй «Конкурсный» этап будет проходить в соответствии с графиком проведения фестиваля. Оценивать участников жюри будет в девяти номинациях: театральное искусство, художественное чтение, вокально-инструментальные ансамбли, инструментальное искусство, хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, вокальное искусство (академический и народный вокал) и вокальное искусство (эстрадный и джазовый вокал).

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры, дополнительного образования, самодеятельные исполнители и коллективы, творческие объединения из всех регионов Российской Федерации. Фестиваль-конкурс поводится на безвозмездной основе.

Для участия в фестивале-конкурсе «Серебряный олень» необходимо подать заявку в электронной форме. Положение XXV Открытого фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Серебряный олень» размещено по ссылке.

Контакты для связи Оргкомитета фестиваля-конкурса: электронная почта: so.fest21@mail.ru; телефон +7 977 700-41-74.

Учредитель XXV Открытого фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Серебряный олень» — комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа Московской области. При информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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