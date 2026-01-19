В Подмосковье стартовал прием заявок на проект «Театральный поединок. Школьная лига»

В Подмосковье открыт прием заявок на участие в III сезоне молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» для школьных театров и их руководителей. Финал состоится в июне 2026 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Молодежный проект «Театральный поединок. Школьная лига» в Подмосковье объявил о начале приема заявок на участие в III сезоне. Принять участие могут воспитанники школьных театров региона в возрасте от 12 до 18 лет, а также руководители театральных коллективов, для которых предусмотрена отдельная образовательная программа.

Проект направлен на развитие профессиональных навыков актерской импровизации, укрепление культурных связей между школьными театрами и поддержку руководителей в развитии детско-юношеских коллективов. Для участников организованы образовательные мероприятия в онлайн и офлайн форматах, а также различные творческие активности.

По итогам отборочного этапа для основного этапа — кастинг-встреч, мастер-классов и выступлений на сцене — выберут 40 школьных театров. Для руководителей театров, подавших заявки, пройдут очные и онлайн семинары-практикумы.

Финал III сезона и церемония награждения состоятся в июне 2026 года. Проект реализует АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, министерства образования Московской области и профильных образовательных учреждений. Подробная информация и анкета для подачи заявок размещены на сайте театральныйпоединок.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.