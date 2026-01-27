В Подмосковье стартовал очный этап конкурса чтецов имени Чехова

Очный этап XVI международного конкурса чтецов имени А.П. Чехова начался 27 января в музее-заповеднике «Мелихово». В финал прошли 30 участников из разных регионов России, а также Казахстана и Беларуси, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 27 января стартовал второй, очный этап XVI Международного конкурса чтецов имени А.П. Чехова. Для участия в конкурсе было подано 78 заявок, из которых жюри отобрало 30 финалистов.

Среди участников — молодые актеры и студенты театральных вузов из Екатеринбурга, Тулы, Алтайского края, Удмуртии, Твери, Хабаровска, Ярославля, Москвы, Воронежа, а также из Шымкента (Казахстан) и Минска (Беларусь).

Во второй этап прошли учащиеся ведущих театральных учебных заведений, включая Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, Ярославский государственный театральный институт, Екатеринбургский государственный театральный институт, Дальневосточный государственный институт искусств, Хабаровский государственный институт культуры и Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова.

В этом году участники исполняют произведения А.П. Чехова и М.Е. Салтыкова-Щедрина. Очные прослушивания проходят 27 и 28 января. Гала-концерт с выступлениями победителей состоится 29 января, в день рождения А.П. Чехова, и будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице музея-заповедника «Мелихово» во ВКонтакте. Начало в 15:00. Возрастное ограничение — 6+.

