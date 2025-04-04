В Подмосковье стартовал дистанционный этап на участие в школе театральных критиков

Стартовал дистанционный этап Мелиховской школы молодых театральных критиков — уникального образовательного проекта, который проходит в музее-заповеднике «Мелихово» в 2025 году при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Заявки на участие в школе прислали более 150 молодых критиков, журналистов и блогеров, пишущих о театре, из России, Беларуси и Казахстана, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главной целью проекта является содействие сохранению и развитию национального института театральной критики и предоставление молодым профессионалам публичной площадки для обучения, самореализации и профессионального высказывания.

С 30 марта онлайн-семинары и лекции для участников проводят доктор искусствоведения, профессор, руководитель курса театроведческого факультета ГИТИСа Нина Шалимова, театральный критик, театровед, журналист и руководитель курса театроведческого факультета ГИТИСа Марина Тимашева и театральный критик, научный сотрудник Института искусствознания Ксения Стольная.

Наставники знакомят молодых критиков с основами театральной критики, проводят занятия по анализу актерского искусства и новым театральным формам, практические семинары по рецензированию спектакля.

По итогам дистанционного этапа и практических испытаний 20 критиков пройдут в следующий, очный этап, который состоится в музее-заповеднике Мелихово во время юбилейного XXV Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» с 23 мая по 1 июня 2025 года.

Всего на участие в Мелиховской школе молодых театральных критиков поступила 151 заявка не только от критиков, но и от журналистов, блогеров, завлитов театров и авторов, пишущих о театре. География заявок впечатляет. В числе их авторов представители 42 российских городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Хабаровск, Екатеринбург, Воронеж, Новосибирск, Казань, Брянск, Краснодар, Ханты-Мансийск, Севастополь, Якутск, Омск и многие другие. Зарубежные участники представляют Минск, Актау, Алматы и Кокшетау.

Список участников второго, очного, этапа — тех критиков, кто отправится в музей-заповедник «Мелихово» на фестиваль «Мелиховская весна» в мае — будет объявлен 25 апреля после завершения онлайн-программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.