В Подмосковье стали известны программа и хедлайнеры фестиваля «Белый цветок»

Мероприятие, проведенное впервые более века назад, возродилось в 2019 году при поддержке Заслуженной артистки РФ, певицы Ольги Кормухиной.

В этом году мероприятие станет масштабным завершением летнего сезона и местом притяжения ценителей искусства. В первый день осени на берегах реки Сестры выстроят уникальные арт-объекты и организуют специальные площадки для творческих встреч, мастер-классов, театрализованных программ, музыкальных конкурсов.

В рамках вечерней программы фестиваль завершится грандиозным концертом на главной сцене площади Ледового Дворца, где примут участие Ольга Кормухина и Алексей Белов, Группа 7Б, Zventa Sventana, финалисты Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной и др.

Проект «Белый цветок» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.